"Zabawni" Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak chwalą się, że zostaną rodzicami. Internauci: "Najdurniejszy powód do żartów" (FOTO)

Kiedy Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zgłosili się na casting do programu Love Island. Wyspa Miłości, w skrytości ducha marzyli o tym, że format przyniesie im upragnioną rozpoznawalność i status celebrytów. Można powiedzieć, że nawet im się to udało. W końcu dostali zaproszenie do Tańca z Gwiazdami, co dla większości trzecioligowych gwiazdek byłoby spełnieniem marzeń.