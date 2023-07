Zachowanie królowej Camilli dobiło króla Karola III. Postawił jej "BRUTALNE" ultimatum

Ja 🦎🦎🦎🦎 31 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Na Insta Justyna Gradek i Aneta Glam dalej cisną po sobie na stories. Ta pierwsza zarzuca tej drugiej że stosowała wobec niej gaslighting, zrobiła awanturę o narzutę i że nie chce mieć w swoim otoczeniu osób które nią manipulują. Ta druga zarzuca tej pierwszej że chciała pójść z gołą d... w miejsce publiczne, do restauracji bez rezerwacji, że tak ubrana mogłaby pójść gdyby miały wykupionego bootha z ochroniarzem, a nie chodzić tak wśród obcych mężczyzn jak hm...., potem dodała że Justyna nie wróciła do hotelu tylko poszła w tango na 24 godziny, szlajała się z jakimś obcymi ludźmi na łodzi i że ona nie chce mieć w swoim otoczeniu osób używających narkotyków ani osób które ją wykorzystują do spełniania zachcianek i traktują jak służbę a na koniec dodała żeby Gradek wracała do Dubaju. Cyrk XD