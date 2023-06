Zaginęła łódź podwodna z miliarderami na pokładzie. Eksperci nie mają dobrych informacji: "Mogła zaplątać się we wrak Titanica"

System 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pracuj jak najwięcej (jak najszybciej się zużywaj-praca, praca) Śpij jak najmniej, raniutko trzeba wstać do pracy, więc czas ustawić budzik i przerwać swój sen (brak regeneracji) Bierz jak najwięcej kredytów, zadłużaj się, ile tylko możesz. Później dzięki temu będziesz więcej pracował. Po przebudzeniu miej jak największy stres.. pośpiech do pracy, pęd za pieniądzem (stres) Zjedz jak najwcześniej i od razu jak wstaniesz jak najcięższe jedzenie, najlepiej kiełbasy, bo później nie będzie czasu (praca) Pij dużo naszego alkoholu, dzięki temu będziesz bardziej matowy, amebą łatwiej jest sterować, zrobiliśmy w sklepach świetne ceny. Nigdy nie myśl o sobie, czym jesteś, skąd pochodzisz, po co jesteś, masz nasze gotowe rozwiązania (kościół/religia) Nigdy na nic nie miej czasu, szczególnie dla siebie i innych. dlatego pracuj jak najwięcej, by o tym nie myśleć. Staraj się nie korzystać z natury, dlatego mamy dla Ciebie betonowe miasta, coraz większe.. łatwiej o pracę. Słuchaj naszej religii, dzięki temu będziesz posłuszny (wyrzuty sumienia, strach, ograniczenie umysłu, poczucie winy itd.) Oglądaj jak najwięcej telewizor, to ma być Twój najlepszy doradca (sterowanie ludźmi poprzez media) Zawsze rób to, co wszyscy, nigdy nie myśl sam i nie miej czasem własnego zdania (telewizor pomoże cię nakierować) Chcemy tylko takich robotów systemowych, którzy są posłuszni i siedzą cicho, w strachu, niemyślący własnym mózgiem.- Wszędzie, gdzie tylko to możliwe płać za zakupy kartą, dzięki temu wszystko o Tobie wiemy (historia przelewów/banksterka) Mamy wiele fajnych rzeczy w sklepach, ale nawet jak je kupisz i tak nie skorzystasz-brak czasu-praca. Nim się obrócisz i zajarzysz, o co chodzi, będziesz już starym zużytym dziadkiem/babcią i czas szykować dla ciebie trumienkę przybijając nasz systemowy krzyż, tak nagradzamy wszystkich naszych wiernych niewolników-SYSTEM