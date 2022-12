Zaginięcie Iwony Wieczorek. "Mężczyzna z ręcznikiem" przerywa milczenie! "Zrobiliście ze mnie ZABÓJCĘ"

Kapitan As 16 min. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

Facet z recznikiem to byla tylko prowokacja majaca na celu ustalenie kto do kogo bedzie dzwonil z listy podejrzanych (nie tylko ta para), wiec niech sie reszta nie cieszy wlaczbiw z Adria, Patrykiem, Marcinem O itd. Pilka w grze. Jak sie dobrac do Pawla, zeby jako pierwszy pekl? To proste: jego slaby punkt to partnerka. Prokuratura idzie na calosc tym razem i nie bedzie jencow. Poza tym na tym etapie nie chodzi o znalezienie sprawcy a o to, zeby Pawel zaczal powoli sypac i wtedy cala armosfera zmowy/milczenia zacznie sie sypac jak domek z kart prowadzac do rozwiazania (czesto banalnego).