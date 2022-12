Zaginięcie Iwony Wieczorek. Pełnomocnik zatrzymanego Pawła P. ZABRAŁ GŁOS

I wona Wieczorek zaginęła w 2010 roku, po tym, jak wracała samotnie z jednej z sopockich imprez. Mimo że przez te wszystkie lata śledczy starają się rozwikłać zagadkę jej zniknięcia, to nikomu nie udało się jeszcze ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się tej feralnej nocy z 16 na 17 lipca. Niedawno wiceminister sprawiedliwości Michał Woś poinformował w rozmowie z RMF o "wielkim przełomie" w sprawie zaginięcia 19-letniej gdańszczanki, na nowo rozpalając opinię publiczną.

Kolejnym przełomem w sprawie miało być również zatrzymanie dwóch osób - Pawła P., znajomego, z którym miała pokłócić się Wieczorek feralnej nocy i Joanny - partnerki mężczyzny, która wcześniej wspominana była już w toku śledztwa przy okazji tzw. numeru tożsamego, który miał do niej należeć. Mimo że w mediach mówi się o przełomach, to nieco inne informacje przekazał Krzysztof Woliński, pełnomocnik zatrzymanego Pawła P. Obrońca stwierdził, że zatrzymanie jego klienta nie jest związane ze sprawą Wieczorek.

Jestem właśnie po rozmowach z prokuraturą i generalnie okazuje się, że to nie dotyczy zaginięcia Iwony Wieczorek, ale narkotyków. Taki zarzut ma usłyszeć pan Paweł. Czy to w obrocie, czy w posiadaniu, w takim zakresie będzie to postępowanie się toczyło. Oczywiście Prokuratura Krajowa prowadzi sprawę o zaginięcie, natomiast te informacje, że to przełom, to bzdury. Rozmawiałem z prokuratorem, który będzie przesłuchiwał pana Pawła i chodzi o narkotyki - miał przekonywać mecenas w rozmowie z "Faktem".