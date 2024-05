Zagrała Kasię Solejuk w "Ranczu". Anna Stępień wyrosła na prawdziwą piękność. Tak dziś wygląda (FOTO)

Minęło już 8 lat od zakończenia realizacji zdjęć do kultowego serialu "Ranczo". Barwna opowieść o mieszkańcach Wilkowyj cieszyła się nieprawdopodobną sympatią publiczności, do dziś pozostając jedną z najczęściej powtarzanych polskich produkcji. Jej zagorzali fani w ubiegłym roku wywalczyli przywrócenie tytułu do oferty serwisu Netflix, dzięki czemu pokaźne grono widzów powiększyło się o kolejne pokolenie.