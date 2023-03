Zagraniczne media ujawniają kulisy ROMANSU Emily Ratajkowski i Harry'ego Stylesa: "Nie zamierzają się ukrywać"

Harry Styles przez wszystkie lata obecności w show biznesie rozkochał w sobie miliony fanek na całym świecie. Jak wielka musiała być ich rozpacz, gdy okazało się, że ich idol najprawdopodobniej znowu jest zajęty. Jeszcze niedawno media rozpisywały się o zakończeniu związku Stylesa i Olivii Wilde, a teraz wszystko wskazuje na to, że jego serce szybciej zabiło do... Emily Ratajkowski. Modelka znana jest z dość kochliwego usposobienia. Celebrytkę w ostatnich miesiącach łączono z kilkoma partnerami, w tym z Petem Davidsonem i komikiem Ericiem André, a nawet Bradem Pittem .

Harry Styles już kilka lat temu zachwycał się Emily Ratajkowski

Wygląda na to, że domniemane romanse modelki to już przeszłość, bo teraz wszyscy mówią tylko o Ratajkowski i Stylesie. "Daily Mail" zauważył również, że Emily już wiele lat temu wpadła w oko byłemu wokaliście One Direction. W wywiadzie dla Telehit z 2014 roku piosenkarz na pytanie, kto najbardziej podoba mu się ze świata show biznesu, odparł, że Emily Ratajkowski. Harry przy okazji przekręcił wtedy jej nazwisko...

Harry Styles i Emily Ratajkowski przyłapani na czułościach

Największe zamieszanie zrobiły jednak nagrania Stylesa i Ratajkowski, kiedy to nie szczędzili sobie czułości na ulicy w Tokio. Wideo szczególnie zaskoczyło fanów Harry'ego, który do tej pory dość ostrożnie podchodził do swojej prywatności i w zasadzie trudno było odnaleźć zdjęcia czy filmy, na których publicznie obściskuje się ze swoimi wybrankami. Tym razem sprawa przedstawiała się nieco inaczej, bo zauroczone sobą gwiazdy nie tylko obsypywały się pocałunkami i przytulały na oczach gapiów, to jeszcze pokusiły się o taneczne pląsy na środku drogi.