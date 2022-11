Zagraniczne media zachwycają się partnerką Jakuba Kiwiora. Claudia Kowalczyk uczy na Instagramie, jak... TWERKOWAĆ! (ZDJĘCIA)

W ogóle nie widać, że dołączył do tej drużyny niedawno. Po meczu z Holandią powiedziałem mu: "Chłopie, ty tu nie przyjeżdżasz na kadrę, tylko grać w pierwszym składzie". To zawodnik z dużym potencjałem i mam nadzieję, że dalej będzie się tak rozwijał. To chłopak, który chce się uczyć i ma pokorę. W lewej nodze ma "to coś", a nawet jak popełni kilka błędów, to nie zraża się i szybko wyciąga wnioski. To zawodnik, który może pomóc nam być lepszym zespołem - mówił.