Zagubiona Katy Perry pałętała się w trakcie koronacji w poszukiwaniu swojego miejsca. Zawinił kapelusz? (WIDEO)

Uroczystość koronacji króla Karola III będzie trwała aż 3 dni. W niedzielę odbędzie się wyjątkowy koncert, na którym wystąpią gwiazdy muzyki. Do grona "królewskich śpiewaków" należą m.in. Lionel Richie, Take That, Andrea Bocelli, Freya Ridings, Paloma Faith, Olly Murs, Nicole Scherzinger i oczywiście Katy Perry.