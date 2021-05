Zajęła na Eurowizji PRZEDOSTATNIE miejsce. Tak dzisiaj wygląda Isis Gee (ZDJĘCIA)

Abcde 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A ja się nie dziwie, że jest jaka jest. Kiedy ktoś ma słabszą psychikę a z każdej strony słyszy obraźliwe określenia, jest wytykany paluchami to tak kończy- Nieszczęśliwy, z depresją i kompleksami których żadna operacja nie będzie w stanie uleczyć. A ta uśmiechnięta twarz to tylko pozory. Znam to niestety zbyt dobrze. Ludzie którzy mają mocny charakter mogą tego nie zrozumieć. Bądźmy mili dla innych- to nic nie kosztuje a możemy komuś nawet uratować życie. A jak się nam coś nie podoba to po prostu to przemilczmy.