Zakochana Jennifer Lopez wtula się w Bena Afflecka podczas randki w Starbucksie. Romantycznie? (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez i Ben Affleck udowadniają, że powrót do związku po latach może być dobrym pomysłem. Piosenkarka i aktor poznali się ponad 20 lat temu, a ich krótki, lecz intensywny romans dobiegł końca w 2004 roku. Mało kto spodziewał się, że po kilkunastu latach gwiazdorska para do siebie wróci i stanie na ślubnym kobiercu.

Zdaje się, że nad zakochanymi wciąż unoszą się miłosne fluidy, o czym świadczą ich kolejne wspólne wyjścia i fotki. Jennifer ogłosiła niedawno, że na początku przyszłego roku wyda płytę "This Is Me... Now", będącą kontynuacją albumu z 2003 roku. Obydwa krążki zadedykowała Affleckowi, który po latach podobno wciąż inspiruje ją do tworzenia.