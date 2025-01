Zakochani Roksana Węgiel i Kevin Mglej obściskują się na tle zachodzącego słońca w USA

Szczerze współczuję kobietom które mają dzieci z takimi typami jak ten Kevin. On coś tam bredzi jak to dba o syna i na niego łoży ale prawdą jest że najlepsze co można zrobić dla swoich dzieci to kochać ich matkę a nawet jeśli związek się rozpadł to czy ta epopeja szczęścia z Roxi nie może być bardziej prywatna i dyskretna? Matka jego dziecka teraz pewnie szykuje dziecku kolacje, robi pranie a rano świt przedszkole a ten beztroski Kevin podziwia zachód słońca na drugim końcu świata. Dla mnie to żałosne i ta Roxi taka niby pobożna, nie uwiera jej to?