Zakochany po uszy Mateusz Banasiuk komplementuje Magdalenę Boczarską: "TO WYJĄTKOWA KOBIETA"

Gdy w 2014 roku do mediów przedostały się informacje o tym, że Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk są razem, mało kto wróżył im miłość do grobowej deski. Aktorski duet zaskoczył jednak wszystkich, udowadniając, że to, co ich łączy to nie jedynie przelotny romans. Dziś Magda i młodszy od niej o 7 lat Mateusz tworzą szczęśliwy związek i wychowują wspólnie syna, prawie trzyletniego Henryka.