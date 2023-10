Załamany "Boxdel" ZE ŁZAMI W OCZACH komentuje wyrzucenie go z federacji. "Na zawsze w serduchu"

Lola 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Biedny ten Baxton „Ze łzami w oczach” bo co on teraz będzie robił, nawet jak nie pójdzie jakimś cudem siedzieć, to raczej nikt takiego pedobear’a nie zatrudni - chlip chlip - anyway … czekam aż wjedzie żelazny argument „terapii i pracy nad sobą” bo to teraz takie na topie 😂 Trzeba było pomyśleć jak pisałeś te sprośne teksty do dzieci oblechu, a nie sorry miałeś TYLKO 19 lat a ona AŻ 13 🤮