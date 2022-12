ZALOTNA Agnieszka Woźniak-Starak kusi "nogą do nieba" w srebrnej sukni (FOTO)

Agnieszka Woźniak-Starak od lat słynie z przemyślanych stylizacji, osadzonych w modowych trendach. Prezenterkę poza studiem "Dzień dobry TVN" można spotkać również na branżowych eventach, na których to prezentuje wysmakowane kreacje. Niedawno gwiazda brylowała między innymi na premierze piątej części "Listów do M." . Wówczas to 44-latka zaprezentowała się w cekinowym garniturze z oryginalnymi wycięciami na nogawkach. Outfit uzupełniła wiązanymi sandałkami na wysokim obcasie.

Mimo że Agnieszka dba o to, by jej kreacje były eleganckie i zapadały w pamięć, to na co dzień zdarza jej się rezygnować z wymyślnych stylówek i wybiera dres. Niedawno paparazzi "przyłapali" bowiem Woźniak-Starak na spacerze z ukochanym, gdy podbijała Warszawę w takim luźnym zestawie. Agnieszka włożyła wielką wełnianą czapkę, którą zestawiła ze sportową puchową kurtką i... srebrnymi butami na koturnie. "Look" dopełniła elegancka żółta torebka.