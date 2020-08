Gwiazda telewizji reality

Mariolka 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak te zdjecia i wygląd tej kobiety kłóci się ze stereotypowym wyobrażeniem Polaka o Amerykanach i USA.... W tym wyobrażeniu każdy mężczyzna w USA jest wysoki, przystojny, ma kaloryfer na brzuchu, wygląda jak Ken (typowo : Ridge z Mody na Sukces, Mel Gibson, Richard Gere, Brad Pitt, Tom Cruise i cała reszta), zarabia miliony, chodzi w drogim garniturze, jest superbohaterem sprawniejszym lepiej niż niejeden zawodowy żołnierz i potrafi obsłużyć każdy rodzaj broni, a każda kobieta to typowa barbie - zdrowa długonoga blondyna z ładną buzią i dużymi cyckami (jak np. Brooke z Mody na Sukces, Pamela Anderson, młoda Dolly Parton, młoda Kelly Bundy itd), jej jedyne zmartwienia to wyjścia do kosmetyczki i na zakupy. Oczywiście wszyscy mają kasy od groma, pracują w biurowcach, na najwyższych piętrach drapaczy chmur, mieszkają w willach z basenem, mają luksusowe auta, zachowują świetne figury a żywią się głównie hot-dogami, hamburgerami i naleśnikami z syropem klonowym, nie mają żadnych większych problemów finansowych czy zdrowotnych, a jedyne co robią to ciągłe zdrady, romanse, albo oglądanie tv i leżakowanie nad basenem. Taki stereotyp USA z lat 80/90/00 wyniesiony z filmów, seriali i teledysków. Też tak kiedyś myśleliście o Stanach?