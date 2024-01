Założyciele słynnej agencji gwiazd ujawniają kulisy pracy z Barbarą Kurdej-Szatan: "To TRUDNA ZAWODNICZKA"

Teraz, gdy rząd przejęła ekipa Donalda Tuska, a na Woronicza trwa rewolucja, los ponownie uśmiechnął się do Kurdej-Szatan. Szefostwo TVP z powrotem przyjmie aktorkę z otwartymi rękami, czego dowodzić ma złożona przez Kingę Dobrzańską intratna oferta poprowadzenia "Pytania na Śniadanie", której o dziwo Basia zdecydowała się nie przyjmować. W kuluarach pojawiły się też plotki o możliwym powrocie gwiazdy do "M jak Miłość". Aktorka odniosła się do nich za pośrednictwem Instagrama.

Od 35 lat prowadzą agencję aktorską. Zdradzają prawdę o pracy z Barbarą Kurdej-Szatan

Nasza współpraca z Basią zaczęła się od spektaklu "Old Love" - zaczął Jerzy. Grałem z kolegą w tenisa i opowiadałem mu, że szukamy aktorki do nowej sztuki. Powiedział, że widział w programie Wojewódzkiego fajną dziewczynę, która jest po szkole teatralnej i gra w reklamie. Wojewódzki mówił, że to gwiazda. Nie znałem jej, ale stwierdziłem, że mogłaby pasować do naszej sztuki. Okazało się jednak, że gra w teatrze w Poznaniu. Pomyślałem więc, że nic z tego nie wyjdzie. Ona jednak przyznała, że jest otwarta na nowe propozycje.

Basia postawiła sprawę jasno - wspomina. Powiedziała, że jeśli załatwię jej jakąś rolę, to z chęcią nawiąże współpracę z naszą agencją. Pomyślałem sobie wtedy, że to trudna zawodniczka, ale nie poddałem się. Kilka tygodni wcześniej szukano aktorki do "M jak Miłość". Zadzwoniłem do produkcji, by zapytać, czy to aktualne, bo mam kogoś, kto by mógł zagrać tę postać. Okazało się, że ta rola została już obsadzona, ale zaproponowano Basi inną. I od tego się zaczęło. Potem pojawiły się kolejne propozycje. Z kolei z Małgosią Sochą współpracowaliśmy, jeszcze zanim poszła do szkoły teatralnej. Po tym, jak w "Brzyduli" pokazała swój talent komediowy, jej kariera nabrała tempa i prężnie rozwija się do dziś.