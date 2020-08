38-letnia księżna Cambridge wróciła do pracy pełną parą. Zasługuje na miano nowej "królowej serc"?

Nie da się ukryć, że w przypadku Kate Middleton decyzja księcia Harry'ego i Meghan Markle o opuszczeniu szeregów rodziny królewskiej wyjątkowo się opłaciła. Teraz żona księcia Williama znów uchodzi w oczach rodaków za "tę najważniejszą księżną", w związku z czym pracowita 38-latka robi, co może, aby zasłużyć sobie na miano nowej "królowej serc". Jako że w przypadku royalsów ten rok obfitował w liczne skandale, które mocno nadszarpnęły image rodziny królewskiej w oczach opinii publicznej, ambitna Middleton dwoi się i troi, by ocieplić ich wizerunek. Wygląda na to, że jej misja przynosi oczekiwane rezultaty.