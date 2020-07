Zaniepokojona Martyna Wojciechowska alarmuje: "Wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej TO ZŁO" (FOTO)

Uwaga 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Racja. Atak jest i tu. Niby głośno mówić trzeba o swojej trudnej sytuacji a jednak nie, po co się zwierzasz, pisz pamiętnik, nikogo to nie interesuje, idź do psychologa, puknij się w lepetyne, łacha z Ciebie się drze, beka z Ciebie, śmieję się z Ciebie, hejt, krytyka, dyskryminacja, nagonka, drwiny, wysmiewanie się, przecież jak piszecie, to tylko portal plotkarski,okay, dlatego jak mnie pisano to ja napiszę, nie na temat. Powiedz koleżance, mamie. Tak radzicie. Hipokryzja. A Martyne popieracie, niby, raczej nie szczerze. O schizofrenia, zgorzknieniu się pisze. Ale beka z Ciebie. Beke z ofiar się robi. Ja nia byłam. Mogę pisać co chcę. Tu jest przemoc psychiczna. Będzie sprawa. Konsekwencje prawne i finansowe. Stop przemocy. Komentarz zamieścic prosze. Kto obrazi, też poniesie konsekwencje. Niby warto prosić o pomoc. Niekoniecznie. Niestety zło jest i będzie. Wyzywa się Boga, kościół, katolików. Mnie już nic nie zdziwi. Ludzie gorsi są niż zwierzeta. Hejtujcie, minusujcie, to będzie potwierdzenie Waszego złego charakteru i postępowania, Wasze świadectwo. A, nie pisać lecz się, idź do psychologa, bo tak jest od lat, madrale, ha, ha, ha.