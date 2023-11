Zapadł WYROK ws. sprawcy, który zdewastował grób syna Sylwii Peretti!

Jowita 30 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Współczułam jej ale jak przeczytałam co wygaduje o tym całym wypadku i jak nie przyjmuje do siebie faktu, że to ona nauczyła swoje dziecko brawury, która doprowadziła do tragedii, do tego przymykanie oczu na jeżdżenie po alko i prochach otworzyło mi oczy. Ona widzi tylko swoje cierpienie innych ma za nic do tego znajomości, pieniądze i jej ból jest ,,lepszy'' o ból tych co stracili bliskich ale nie mają takich ,,możliwości'', coraz bardziej widzę jak świat a raczej jak ludzie są niesprawiedliwi i jak boją się tych co mają kasę. Smutne.