Zapatrzona w Berniego Sandersa Małgorzata Rozenek odgryza się fance wytykającej jej wiek: "A CO TY MOŻESZ O TYM WIEDZIEĆ?"

Freedom 18 min. temu

Ludzie co Wami i tym wiecznym problemem kto ile ma lat. Tak jest skonstruowany ten cholerny świat, że każdy się starzeje. I wypominanie komuś czegoś na co nikt z nas nie ma wpływu jest zwyczajnie debilne. Co to za jakiś stereotyp że człowiek, a w szczególności kobieta 40+ to już "staruch" co nie ma prawa czerpać z życia. Jak komuś się ktoś nie podoba, nie akceptuje tego jak ktoś żyje to niech nie obserwuje i zajmie się swoim życiem. Każdy ma prawo do opinii, ale takie ciągłe wylewanie publicznie jadu, świadczy tylko o autorze i jego nudnym własnym życiu.