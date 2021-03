Zapłakana Lil Masti wyznaje, że ma koronawirusa. "BÓL CAŁEGO CIAŁA, CIĄGŁE DRESZCZE"

rosa 44 min. temu zgłoś do moderacji 12 15 Odpowiedz

Kiedyś nie moglam pojąć jak moglo dojść do IIWŚ. Ludzie nagle zdurnieli że stali sie wyznawcami Adolfa? i te przeogromne poklady zła, wściekłości, donosicielstwa, kurestwa wobec innych...skąd to, skąd się to wzięlo? Teraz niestety to rozumiem. Przyjdzie czas wyrownania rachunków i z covidowymi celepacynkami. Jprdl, jakie to przewidywalne, zawsze ten sam scenariusz, a ludzie niczego się nie uczą.