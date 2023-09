Zapłakana Shannen Doherty wyznaje: "Każdego dnia toczę WALKĘ O ŻYCIE"

Ewra 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Człowiek kreuje w swoim życiu to, o czym myśli. Jak jej świat kręci się w okół raka, to on nie zniknie. Nie ma takiej możliwości, bo ona tymi płaczami nastraja się na linię życia, w której doświadcz choroby. Trzeba myśli przekierować na inny wariant rzeczywistości. Ludzie tego nie doceniają, śmieją się, ale my sami myślami, energią, itp... kreujemy nasze doświadczenia, manifestujemy cały czas, czy nam się to podoba czy nie. Takie ciągłe paplanie o raku, to zapraszanie go do swojego życia.