Zapobiegliwa Phoebe Price w maseczce i rękawiczkach ćwiczy (?) jogę na chodniku w towarzystwie pieska (ZDJĘCIA)

Choć Phoebe Price robi, co może, by być w centrum zainteresowania, najwyraźniej nie ma tyle szczęścia, co niektóre z jej niewyróżniających się żadnym talentem koleżanek z branży. Celebrytka mimo usilnych starań i licznych prób zwrócenia na siebie uwagi wciąż funkcjonuje jedynie na obrzeżach show biznesu. Mimo że Phoebe stara się zaistnieć w branży filmowej, a na swoim koncie ma między innymi takie role jak: kobieta oglądająca wystawę czy ruda pielęgniarka, wciąż znaczna większość kojarzy ją jedynie dzięki kontrowersyjnym stylizacjom, aniżeli jej aktorskim umiejętnościom.