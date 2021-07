Zapracowana Aneta Zając chwali się ODCHUDZONĄ sylwetką! "KLASA" (FOTO)

Gieee 26 min. temu zgłoś do moderacji 2 22 Odpowiedz

Czy osoba, która nie ukończyła liceum to dno? Tylko szczerze... Czy taka osoba ma w ogóle szanse na sensownego partnera? Ostatnio kogoś takiego poznałam i zaczęłam się zastanawiać... Szczerze mówiąc jestem w szoku. Nie wiedziałam, że tacy ludzie istnieją, a jak już kwalifikowałam ich jako biedronkowych żulów i tych podobnych. Niezasmakowanie studiowania to dla mnie kosmos, a co dopiero brak matury/liceum, samo gimnazjum. Co myślicie?