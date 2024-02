Zapytany o wypadek pod wpływem Jerzy Stuhr apeluje: "Proszę mnie ukarać, ale DAĆ MI SPOKÓJ". Wspomina też o teczkach na kolegów

(...) Ten spektakl traktuję jako podsumowanie mojej aktorskiej, pedagogicznej głównie drogi. Teatr, który kocham i uczenie młodych, co jeszcze bardziej kochałem, to już chyba czas zakończyć - powiedział, dając jednak do zrozumienia, że ma jeszcze chrapkę na obiekty pełnometrażowe:

Jerzy Stuhr zapytany o wypadek spowodowany w stanie nietrzeźwości

Jerzy Stuhr żałuje, że wsiadł za kierownicę? Zaskakujące słowa aktora

Jerzy Stuhr wspomina teczki na kolegów

Kiedy byłem rektorem, przedstawiono mi dokumenty lustracyjne mojej załogi. Czytasz: nie byłem, nie byłem... byłem... Ciężar tej wagi do dzisiaj mi ciąży - wspomina i zdradza, co zrobił wówczas z tą wiedzą:

Nic nie zrobiłem, nie miałem, co zrobić. Paradoks polega na tym, że po miesiącu powiedziano mi, że to jest nieważne, a ja zostanę z tym ciężarem do końca życia. To byli moi koledzy i koleżanki. To była trudna próba - wyznał.