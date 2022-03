Zarobiona Lady Gaga obnaża dekolt na DWÓCH galach jednego wieczora! Fani zniesmaczeni: "Pora ZMIENIĆ STYLISTĘ" (ZDJĘCIA)

nick 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

ludzie nie wariujmy przez tę wojnę. Czasami niektórzy czepiają się innych za to, że gdzieś wypoczywają na rajskiej wyspie, innych za wrzucanie zdjęć na instagram, które tak naprawdę są częścią czyjejś pracy. Jeżeli nagle wszyscy będziemy tylko pomagać, a nie będziemy pracować , nie będziemy kupować to niestety nie starczy nam na długo!!!! Żyjmy normalnie i pomagajmy, inaczej doprowadzimy do ruiny szczególnie małe polskie sklepy, duże dadzą radę jak zawsze, ale już niestety słychać, że małe sklepy mają problem, szczególnie w branży artukułów, których nie zalicza się do tych pierwszej potrzeby. Nie wariujmy, pracujmy, korzystajmy z usług, kupujmy, żebyśmy mogli pomagac!