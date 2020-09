Żartowniś Mikołaj Roznerski pozuje ze zdjęciem USG. Fani gratulują: "WYKAPANY OJCIEC" (FOTO)

Mikołaj Roznerski ma na koncie kilka medialnych związków, w tym m.in. z Marceliną Zawadzką oraz Olgą Bołądź. Obecnie 36-latek układa sobie życie u boku koleżanki z planu M jak miłość, Adriany Kalskiej. W ostatnim czasie związek pary aktorów szczególnie często zwraca uwagę mediów. Wszystko to za sprawą kilku dwuznacznych wpisów w mediach społecznościowych. Niedawno zamieszczona przez parę fotografia Kalskiej ze słonecznymi promieniami padającymi na jej brzuch, błyskawicznie rozbudziła plotki o ciąży aktorki. Od jakiegoś czasu Mikołaj w kolejnych wpisach nazywa za to ukochaną "żonką", co pozwoliło wielu ich fanom myśleć, że zakochani są już po ślubie.