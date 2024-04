Zaskakująca decyzja sądu. Britney Spears będzie musiała zapłacić ojcu 2 MILIONY DOLARÓW

... 27 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Może ona idealna nie jest nigdy i nie była i zapewne nie będzie ale ja bym na jej miejscu zwinęła walizki i wyjechała na drugi koniec świata nie mówiąc nikomu gdzie. Stać ją na to a tym bardziej stać ją na dobry kamuflaż. Dzieci , były mąż i rodzinka nie chcą jej znać tylko do jej pieniędzy się przyznają Skoro i tak zaprzestała z karierą muzyczną to co ona jeszcze tam robi kto lub co jeszcze ja tam trzyma. No ale czasem jak sobie pomyślę nad tym wszystkim to mi się wydaje że ona chyba lubi robić zamieszanie wokół swojej osoby i jej takie życie pasuje stąd te filmiki na insta i inne sprawy sądowe bo gdyby była w pełni rozsądną osobą to już dawno zrobiła by z tym wszystkim porządek a nie dalej żyła przeszłością. Jej zachowanie jest dla mnie co najmniej dziwne.