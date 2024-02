Zaskoczona Agata Rubik żali się, że córka się jej wstydzi. "Udaje, że mnie nie zna"

Kwo 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież Agata mówi, że nie wie o co chodzi, przyszła odebrać córkę żeby spacerem wróciły razem do domu. Może w Ameryce to nie do pomyślenia bo wszędzie jeżdżą samochodami. A , że matka się interesuje i chce przyjść po córkę żeby wogole poszły na spacer to dopiero żenada.