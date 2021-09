Zatroskany Kamil Durczok STAJE W OBRONIE Beaty Kozidrak: "Nie ma powodu, byśmy PRZEPŁACALI za nasze błędy"

Wszyscy chyba dobrze pamiętamy, jak w lipcu dwa lata temu Kamil Durczok roztrzaskał swoje auto na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Na szczęście w wypadku uczestniczył wyłącznie pijany kierowca, który w wydychanym powietrzu miał aż 2,6 promila alkoholu , i słupki oddzielające sąsiadujące pasy ruchy. Nikomu nic się nie stało. Wydarzenie to przywołał teraz nagle sam sprawca wypadku, chcąc najwyraźniej przyrównać sytuację, w jakiej się znalazł, do tego wszystkiego, co na obecną chwilę spotyka Beatę Kozidrak .

Na łamach swej autorskiej aplikacji Durczokracji (nie zmyśliliśmy tej nazwy, naprawdę) Kamil Durczok popełnił niedawno tekst zatytułowany Oto jest winny . Odnosi się w nim do wydarzeń ostatnich tygodni, jasno komunikując, że zarówno Beata Kozidrak jak i on sam ponieśli już stosowną karę za popełnione błędy . Zanim jednak pożali się na sytuację, w której razem z "koleżanką" na własne życzenie się znaleźli, zaczyna od profilaktycznego samobiczowania.

Nazywam się Kamil Durczok. Jestem alkoholikiem. Aktualnie niepijącym. Rozumiem, co przeżywa teraz Beata Kozidrak. Zanim jakiś narodowy kaznodzieja zechce stwierdzić, że oto pijak broni pijaka albo gwiazda gwiazdę, powiem jasno: nie da się usprawiedliwiać tego, co zrobiliśmy. Głupota, zagrożenie? Chwila zapomnienia? (...) To, co zrobiliśmy to rzecz straszna. Każdy z Was mógł być naszą ofiarą - ostrzega Durczok.