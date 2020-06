Zauroczony Paweł Deląg tłumaczy się z obściskiwania Dominiki Kulczyk na warszawskiej Starówce: "Stara PRZYJAŹŃ nie rdzewieje"

Ada 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Pasuja do siebie, zycze im powodzenia. Do tych co krytykuja i wesza , ze to milosc do jej pieniedzy - ktokolwiek stanie u boku tej kobiety bedzie podejrzewany, ze robi to dla jej majatku. A przeciez to bardzo ladna, madra i sympatyczna kobieta, ktora i bez majatku moglaby niejednemu zawrocic w glowie. Poza tym Pawel Delag tez do biednych nie nalezy, wiec nie sadze, zeby liczyl na cos wiecej poza uczuciem.