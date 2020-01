Zayn Malik świętuje urodziny w towarzystwie sióstr Hadid i Duy Lipy (ZDJĘCIA)

Anonim 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 11 Odpowiedz

Ja tam się cieszę, bo lubię tę parę (nie to co tę wszystkie inne komentarze). A co do ich stylówek to uważam, że są fajnie ubrani! To, że są sławni nie znaczy, że nie mogą czasem się normalnie ubrać....ludzie myślcie trochę!