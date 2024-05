Zazdrościsz nam Pink Party? To zorganizuj sobie własne!

Dla tych, co nie dostali zaproszenia, mamy jednak dobrą wiadomość – nie musicie siedzieć w domu i zagryzać łez smutku i żalu paczką czipsów i pudełkiem lodów. Co to to nie! Jeśli za coś lubimy naszych fanów to właśnie za ich złośliwą przekorę (choć buk nam świadkiem – czasem przeginacie w komentarzach…) i postawę "ja ci jeszcze, Pudlu, pokażę!".

A pokazujcie, pokazujcie! Zbierzcie własną babską ekipę, ogarnijcie sobie lokal – salę w remizie, modny parkiet w stolicy, własne mieszkanie (wynajmowane też da radę!), wyproście partnerów na tę jedną szaloną noc (na bank usiłują od pół roku zgadać się ze swoimi kumplami na "męskie wyjście") i pokażcie nam, czy jest PRAWDZIWE Pink Party!

Dekoracje sugerujemy w kolorach i kształtach pudelkowych, ale umówmy się – różowe papierowe kubeczki z różowymi bąbelkami w środku też dadzą radę. Grunt, żebyście to wy czuły się i wyglądały jak real divas in pink!

Jak tego dokonać? Enters ModnaKiecka.pl! Wyjątkowe miejsce w sieci, gdzie znajdziecie kiecki, kiecuszki, kiecunie na każdą okazję! Tak, na domowe Pink Party też… szczególnie w sekcji RÓŻOWE SUKIENKI!

Zanim jednak dostaniecie zawrotu głowy od nadmiaru tego różowego dobra, zerknijcie niżej, na nasze pudelkowe polecanki sukienkowe (albowiem, kto lepiej niż my, doradzi wam co nałożyć na naszą-waszą imprezę?)!

Na pierwszy ogień idzie klasyczna sukienka z kopertowym dekoltem i paskiem w talii, która podkreśli wszystkie wasze atuty, ale nie odkryje zbyt wiele. Idealna dla kobiecej uwodzicielki! Uwaga – występuje też w dziewczęcym pudrowym różu! A jeśli marzy się wam ten model, ale z wiązanym, nieco nonszalanckim paskiem – żaden, problem, Modna Kiecka posiada i taki!

Dla konkretnej #girlboss jedynym słusznym wyborem jest fuksjowy komplet ze spodniami – klasyczne linie przełamane zostały ciekawym wiązaniem w talii, a energetyczna fuksja na kilometr komunikuje, że z tą kobieta lubi balans - #workhard #playhard!

W każdej babskiej ekipie zawsze musi być ta #sporty – minimum makijażu, modne, ale wygodne ubrania, proste kroje, zabawa kolorowym akcentem. I takiej też osoby (oraz kreacji) nie może zabraknąć na waszym Pink Party! Sportowa różowa sukienka to klasyka, ale z barwnym twistem! Prosty fason, KIESZENIE, długość przed kolano – jest sportowo i jest sexy!

Co prawda niegdyś jedna naczelna modowego magazynu szydziła z kwiatów na wiosnę, my wiemy lepiej! Nic tak nie poprawia humoru na imprezie i wyglądu w lustrze jak elegancka sukienka w różowe kwiaty! Prosta, ale efektowna, zapewni ci głośne WOW na Pink Party!

Zwiewny materiał, "skromna" długość i seksowny dekolt V to propozycja dla flirciary, która wie, co warto odsłonić, a co zasłonić. Do tego nieoczywisty, jagodowy odcień fioletowego różu i korona Pink Party będzie twoja!

Jeśli jesteś typem, który preferuje prostą bazę, a prawdziwą zabawę widzi w dodatkach, pokochasz ten pudrowy model z falbaną. Prosty, klasyczny dekolt, jednolity kolor, krótkie rękawki aż proszą się o szalone żarówiaste szpilki lub fantazyjną biżuterię! Złoty łańcuch z pudelkiem, maybe?

Podobne możliwości stylizacyjne (minus żarówiaste szpilki) otwiera przed tobą fuksjowa sukienka z paskiem – błyśniesz w niej nie tylko kolanem, ale i masywną biżuterią!

I na koniec – propozycja dla romantyczek, ale lubiących podkreślić swoje kształty! Pudrowa sukienka z dekoltem V i szeroką gorsetową wstawką w talii to połączenie tego, co urocze z tym, co sexy!

I na koniec – pamiętaj, bez względu na to, który model kiecki wybierzesz, noś ją tak, jakbyś kroczyła po wybiegu (różowym, a jakże!) i nie zapomnij zabrać ze sobą dobrego humoru na party!

Płatna współpraca z marką Modna Kiecka

