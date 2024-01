Zbigniew Bartman bryluje z młodszą o 13 lat partnerką na gali. Ich związek budził skrajne emocje: "Mówili, że zabrałam ojca dziecku..." (ZDJĘCIA)

Pipi 21 min. temu zgłoś do moderacji 23 3 Odpowiedz

Związał się z nią niedługo po narodzinach dziecka. Także musiała mieć wpływ na rozpad rodziny. Chłop wstrętny, nie myślał o rodzinie, ale jakby go baba pogoniła, to może rodzina byłaby jeszcze pełna. A może nie, może znalazłaby się inna. Nie znamy go, nie znamy sytuacji. może to wcale nie babiarz, tylko się zakochał i gdyby się odciął od panienki, to by przebolał i został z zoną.