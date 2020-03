Zbigniew Hołdys TRAFIŁ DO SZPITALA! "Za wszystkie dobre słowa dziękuję" (FOTO)

Zbigniew Hołdys uchodził niegdyś za szanowanego w branży muzyka. Jego wizerunek w ostatnim czasie nieco jednak podupadł, a to za sprawą kilku dość zaskakujących wypowiedzi...

Dziś Zbigniew Hołdys swoje poglądy głosi głównie za pośrednictwem Twittera. Tam też opublikował we wtorek zdjęcie, które może zmartwić jego wielbicieli. Okazuje się bowiem, że Hołdys przebywa obecnie w szpitalu. Nie wiadomo jednak dokładnie, jaki jest powód hospitalizacji muzyka, ale sądząc po zdjęciu, przeszedł zabieg oka.

Pudelek postanowił więc skontaktować się ze Zbigniewem Hołdysem, by dowiedzieć się, co się wydarzyło, ale ten nie zechciał z nami porozmawiać. Mimo wszystko trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia.