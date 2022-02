Zdjęcia dziennikarki TTV wylądowały na PORTALU EROTYCZNYM! Małgorzata Prokopiuk komentuje: "Znajdę cię"

Fibi 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Spoko, mi kiedyś uczeń (jestem nauczycielką) skopiował zdjęcie, przerobil i wstawił na portal z anonsami erotycznymi. Oczywiście pochwalił mi się tym. Szkoła nie wyciągnęła żadnych konsekwencji, ja złożyłam wypowiedzenie i mam traumę do dziś, bo do dziś pamiętam jego spojrzenie pełne satysfakcji. Nic mu nigdy nie zrobiłam, uczyłam go dosłownie tydzień.