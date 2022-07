Zdruzgotany Nikodem Rozbicki załamuje ręce nad kondycją europejskich lotnisk: "DWA RAZY zgubili mój bagaż"

Totalnie odradzam w dzisiejszych czasach nadawanie bagażu w lotach przesiadkowych. Jest totalny sajgon na lotniskach. Na dwa loty dwa razy zgubili mój bagaż, a podobno to się zdarza raz w życiu. Lucky me. No w każdym razie na Majorkę bagaż doleciał dnia następnego. Teraz bagażu nie mam i nie wiem, czy i kiedy go odzyskam. Polecam kabinówkę i plecak. Szkoda nerwów - ostrzega Rozbicki.