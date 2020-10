Żebrowski i Szyc stanęli w szranki. O co poszło?

Żebrowski i Szyc wspólnie pracują nad scenariuszem. Po kilku godzinach ciężkiej pracy postanawiają zamówić coś do jedzenia. Wybór pada na burgery. Michał Żebrowski proponuje, że zamówi je ze swojej ulubionej restauracji. Borys Szyc sprzeciwia się koledze, ten jednak pozostaje nieugięty. Postanawia podstępem przekonać aktora, że burgery przez niego zamówione będą o niebo lepsze. Kiedy dostawca przywozi jedzenie, Borys Szyc podmienia burgery. Michał Żebrowski jest zachwycony, tyle że jeszcze nie wie o swojej przegranej…

Brzmi jak scenariusz serialu? Nic bardziej mylnego. To nowy spot reklamowy restauracji McDonald’s wyreżyserowany przez Jana Komasę.

Poetycki pojedynek Żebrowskiego i Szyca

Ale wróćmy do pojedynku dwóch wybitnych aktorów. Skoro rzucili sobie wyzwanie, jeden z nich musiał przegrać. Padło na Michała Żebrowskiego. Musiał więc wykonać zadanie, które jak się okazało, nie należy do jego ulubionych. O co chodzi?