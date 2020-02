Zenek Martyniuk po premierze filmu o sobie poszedł z żoną... na zakupy do spożywczaka (ZDJĘCIA)

Na premierze, która odbyła się w poniedziałek, dumnie pozował na ściance z mamą, żoną i siostrą. Po imprezie Zenek nie poszedł jednak świętować sukcesu na wystawnym bankiecie, ale... udał się z żoną na zakupy do spożywczaka. Paparazzi przyłapali go, gdy krążył pomiędzy półkami z koszykiem i doradzał małżonce przy wyborze pączków. Następnie Martyniukowie zanieśli wypchane po brzegi siatki do samochodu i pojechali do domu.