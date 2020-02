Zenek Martyniuk zdradza tajemnicę swych modowych inspiracji: "Pożyczałem ciuchy od Cyganów"

Choć Zenek - biograficzny film poświęcony "królowi disco polo" przegrywa w przedbiegach z erotykiem Blanki Lipińskiej , nie studzi to entuzjazmu samego Martyniuka . W najnowszym wywiadzie dla Super Expressu lider zespołu Akcent zdradził, skąd czerpał inspiracje do swojej wczesnej twórczości, oraz jak zwykł się ubierać, gdy debiutował na podlaskich scenach.

Film bardzo fajnie ukazuje moją przyjaźń z Kazikiem, który bardzo dużo wniósł w moje życie. Melodyjności nauczyłem się od Cyganów. Kazik był bardzo muzykalnym człowiekiem. W filmie wysłali go do Nowego Targu, a naprawdę od razu wyemigrował do Kanady. Czasem nawet go odwiedzam - czytamy.