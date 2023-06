Zeznania 30-letniej Marii rzucą nowe światło na śledztwo ws. śmierci Anastazji? "To dokładnie to samo miejsce"

facet 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Z opowiastek tejże Marii już zostało wygumkowane najważniejsze. Przy tym - prawdziwym czy rzekomym - osobniku ona alk0hol spożywała. Do którego (do piwa) on jakoby coś miał wrzucić. I miał ją ponoć popędzać, że czemu tylko pół wypiła. Czyje było to piwo, nie mówiła. Jej czy od niego. To już na trzeźwo być na urlopie nie można? No i co z rzekomą jej koleżanką, co? Nie przyszła? A to czemu? A po co się z tym typem w ogóle zadawała? Narzucał się, to było kazać odejść, "bo jak nie, to dzwonię na policję".