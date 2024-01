Ziemowit Pędziwiatr potwierdza ROZSTANIE z Edytą Lewandowską: "Nie jest moją żoną i NIGDY NIE BYŁA". Wspomniał też o kobiecie ze zdjęcia

A jednak! Lewandowska i Pędziwiatr nie są już razem. Pogodynek z TVP wyznał całą prawdę

Internauci szybko ustalili, że potencjalną ukochaną Pędziwiatra jest niejaka Katarzyna Bronowska, która może się poszczycić tytułem specjalistki z zakresu digital marketingu i e-commerce. Z racji specyfiki zawodu kobieta aktywnie udziela się w sieci. Oznaczałoby to oczywiście, że romantyczna relacja Ziemowita z drugą największą gwiazdą "Wiadomości" to już przeszłość .

Postanowiliśmy skontaktować się z pogodynkiem, który potwierdza, że on i Lewandowska rzeczywiście nie są już razem. Co więcej, rozstali się jakiś czas temu, o czym jednak nie informowali opinii publicznej.

Pani Edyta Lewandowska nie jest moją żoną i nigdy nią nie była. Rozstaliśmy się już jakiś czas temu. To nie są trzy miesiące, to nie jest rok, tylko dużo dłużej - mówi w rozmowie z Pudelkiem.

Mimo ostatnich rewelacji mamy dobre relacje i mam nadzieję, że takie będą dalej. Mamy też wspólne dziecko, które jest dla nas najważniejsze i to jest prawda. Pani Kasia ze zdjęcia to osoba, z którą znamy się dłuższy czas i to tyle, co mam na jej temat do powiedzenia.