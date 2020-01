Zimowa Edyta Herbuś nie posiada się z radości na widok potłuczonego auta (ZDJECIA)

Co bardziej doświadczeni celebryci znakomicie wiedzą, w jaki sposób zwrócić na siebie uwagę mediów, w razie gdyby kolorowa prasa zbyt długo już o nich nie pisała. Świetną strategią jest zaprezentowanie się w jednym z warszawskich "hotspotów", jak np. Plac Zbawiciela albo restauracja z białym płotkiem, która zdaje się obsługiwać 90% wszystkich znanych żołądków w stolicy. Gdy i to nie pomoże, można zawsze "pokazać balony" - zupełnie tak, jak z okazji przekroczenia magicznego progu 200 tysięcy obserwatorów na Instagramie zrobiła to ostatnio Edyta Herbuś.