ZLOT celebrytów na imprezie urodzinowej Łukasza Jemioła: Rozenek, Wieniawa, Kukulska, Socha... (ZDJĘCIA)

Nie da się nie zauważyć, że Jemioł zna całą masę gwiazd i wkłada dużo wysiłku w to, by mieć z nimi dobre stosunki z gwiazdami. W końcu rozległe znajomości w branży, którymi można jeszcze pochwalić się w sieci, mają nieoceniony wpływ na promocję i, co za tym idzie, sprzedaż drogocennych ciuszków, z czego Łukasz świetnie zdaje sobie sprawę.