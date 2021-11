Złota Piłka 2021. Znamy ZWYCIĘZCĘ tegorocznego plebiscytu!

Robert Lewandowski od lat był wymieniany jako jeden z głównych pretendentów do nagrody Złotej Piłki, czyli najważniejszego wyróżnienia indywidualnego w świecie futbolu. Choć media co roku wieszczyły, że mógł przyjść czas na to, aby słynne trofeum trafiło właśnie do Polaka, to do tej pory kibice z naszego kraju musieli się obejść smakiem.