Złote kalmary, fioletowe bataty... Zobaczcie ceny wymyślnych potraw w NOWEJ RESTAURACJI Roberta Lewandowskiego

Ostatnio byłam na ślubie za granicą i obiad po ślubie był w restauracji z gwiazdką Michelin. Ok, te dania wyglądały przepięknie, ale jedyne słowo, które może je opisać to...dziwne. Czy były smaczne? Nie wiem. Smaki były tak połączone i wymieszane, że nie umiałam ich sprecyzować. Może to kwestia wyrobienia kubków smakowych, przywyknięcia do takich dań. Inni goście chyba mieli podobne zdanie do mojego. Jednak na pewno było to niezapomniane doświadczenie.