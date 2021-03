Złoty Globy 2021 Z DOMU: Kaley Cuoco, Lily Collins, Kate Hudson, Amanda Seyfried... (ZDJĘCIA)

ABC 50 min. temu zgłoś do moderacji 30 13 Odpowiedz

blazenada, dorosli ludzie o mentalnosci trzynastolatkow. Podniecanie sie jakimis galami, podczas ktorych wrecza sie nagrody zdegenerowanym celebrytom to cecha charakterstyczna tego zepsutego pokolenia. Przeczytajcie jakas fajna ksiazke zamiast podniecac sie tym co ubrala jedna z druga. One zazwyczaj zaczynaly kariery na kolanach, a teraz mowia Wam co macie robic i na kogo glosowac. Wylaczcie TV i fejsa, nie warto marnowac zycia i szarych komorek.