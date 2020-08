Zmarła Maria Janion, historyczka literatury i znana krytyczka

Zuzka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 171 7 Odpowiedz

Wspaniała, mądra kobieta. Jej słowa „Kobiety, które poniżają inne kobiety, są częstokroć strażniczkami systemu, feministki nazywają je zbrojnym ramieniem patriarchatu. Patriarchat już nic nie musi, ponieważ kobiety same wszystko załatwią, same siebie potępią - "jak ty się ubrałaś", "gdzie poszłaś" - przywołają do porządku w myśl norm mających obowiązywać kobietę” jakże prawdziwe, na zawsze zostaną w mojej pamięci.