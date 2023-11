Zmiany w ramówce TVP. Prezes szuka oszczędności, SKRACAJĄC PREMIERY flagowych produkcji!

Prezes TVP szuka oszczędności. "Poświęcił" kilka produkcji

Okazuje się, że TVP nie jest też ponoć w najlepszej kondycji finansowej. W związku z tym prezes stacji robi, co może, by podreperować budżet. Jak udało się ustalić "Plotkowi", Mateusz Matyszkowicz postanowił skrócić premiery flagowych produkcji w jesiennej ramówce. Oszczędności dotkną m.in. emitowany od 2008 roku serial "Ojciec Mateusz" , którego ostatni premierowy odcinek 30. sezonu Telewizja Polska pokaże 23 listopada.

To decyzja z ostatniej chwili, bo jeszcze dotychczas były inne rozmowy na ten temat i ramówka miała iść zgodnie z planem i wyemitować do końca roku cały sezon serialu. Zaległe odcinki zostaną wliczone już do nowego sezonu, czyli w przyszłej ramówce jak serial będzie kontynuowany, wyprodukuje się go mniej - ujawnia osoba z TVP, wyjaśniając: